Et le photovoltaïque dans une construction de maison ?

Le photovoltaïque est une technologie dont on espère beaucoup pour l'avenir, puisqu'elle permet de transformer l'énergie solaire (non polluante et inépuisable) en électricité. On peut en bénéficier chez soi, en faisant installer des panneaux photovoltaïques (différents de ceux des chauffe-eau solaires) sur son toit.

La Réunion par exemple, est encore une fois pionnière dans le domaine, puisqu'elle accueille la plus grande ferme photovoltaïque de France. Mais on pourrait citer aussi le Sud de la France ou presque tout constructeur de maison et piscine propose une gamme d'équipement solaire comme la fameuse "douche solaire piscine" (proximité avec le pôle DERBY oblige, reconnut pôle de compétitivité dans le 66).

Alors comment ça fonctionne ?

En théorie, c'est plutôt simple. Vous installez vos panneaux (environ 8000 € les 10 m²) et déjà, vous bénéficiez du même crédit d'impôt que pour un chauffe-eau solaire.

Est-ce que l'électricité produite sera suffisante pour votre foyer ? Certainement pas, et de toute façon, vous n'utilisez pas directement votre électricité, puisque vous ne pouvez pas la stocker. En fait, vous êtes raccordé au réseau EDF qui vous rachète votre électricité et vous vend la sienne, ce qui vous garantit un approvisionnement fiable et continu, quelque soit votre propre production. Avec 10 m² de panneaux, vous produirez environ 1000 kWh, donc vous divisez votre facture d'électricité au moins par deux (un peu plus en réalité, car EDF rachète votre électricité plus cher qu'il ne vend la sienne...).

On estime que l'investissement de départ peut être rentabilisé en moins de 10 ans, alors que vos panneaux ont une durée de vie d'au moins 25 ans. Ajoutez à cela que l'entretien est quasi-nul ! Les panneaux solaires étaient par ailleurs accusés de ne pas avoir un bon bilan carbone (c'est-à-dire qu'ils dépensaient plus de CO2 lors de leur construction qu'ils ne permettaient d'en économiser lors de leur fonctionnement), or, il apparaît que la consommation de carbone nécessaire à leur construction serait rentabilisée en 3 années de fonctionnement, donc bien moins que leur durée de vie...

Y-a-t-il donc des inconvénients ?

En apparence non. Par ailleurs, il existe à la Réunion des cases isolées (dans les Hauts, mais pas seulement dans les cirques) comme dans les Pyrénées Orientales (Perpignan et sa région) qui n'ont que cette source d'énergie et dont les habitants semblent plutôt satisfaits. Alors, pourquoi ne pas tenter l'aventure, faire des économies et participer à la lutte contre le réchauffement climatique ?

D'autant plus que si vous revendez votre maison, il est évident que vous pourrez mettre en avant ces investissements, qui ne manqueront pas d'attirer l'attention des futurs investisseurs (c'est aussi vrai pour les chauffe-eau solaires, pensez à citer ces installations dans vos petites annonces). Voilà pour ce qui concerne le solaire.