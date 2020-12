menuiserie Alu pvc portes & fenêtres

Isolation thermique

Pour conserver une température idéale dans votre logement, et préserver les qualités d'isolation de la construction, il est important que portes et fenêtres ne soient pas des « gouffres à froid » (ou à chaleur). Le verre, notamment, est un mauvais isolant, et doit bénéficier d'une attention particulière.

Le double-vitrage dans un ALU PVC

Le double-vitrage consiste à enfermer une lame d’air entre deux parois de verre plus ou moins épaisses. Sur ce type de vitres, vous trouverez :

une mention d’épaisseur : par exemple, « 4/12/4 » signifie « deux parois de verre de 4 mm espacées de 12 mm »

un coefficient d’isolation (noté U, et exprimé en W / m².K) : plus il est petit, plus la fenêtre est isolante. La valeur de U est d’environ 2,9 sur un double-vitrage standard (4/12/4).

Le vitrage à isolation renforcée

Pour encore plus de performances, les fabricants proposent aujourd’hui des vitrages à isolation renforcée, ou VIR.

L’une des faces internes du double-vitrage est recouvert d’une fine couche d’argent ou d’oxydes métalliques. Cette « barrière », en s’opposant au rayonnement infra-rouge, présente deux avantages :

Elle régule la chaleur hiver comme été

Elle préserve l’éclairage naturel à un haut niveau.

Les portes

Qu’il s’agisse de la porte d’entrée, d’une porte communiquant avec le jardin, un cellier, un appentis ou un garage, toutes les portes donnant sur l’extérieur ou des pièces moins chauffées doivent bénéficier d’une bonne isolation.

L’étanchéité

N’oubliez pas non plus que les jointures doivent être étanches pour éviter les fuites et les courants d’air.

À noter : la qualité de l’isolation est susceptible de varier selon la nature de la menuiserie qui entoure les portes et les fenêtres.