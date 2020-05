Enfin, la voilà celle qui fascine et envoûte ses visiteurs depuis des millénaires. Marrakech, la « perle du sud », entre plaines fertiles et désert saharien propice aux raids, flirte avec les chaînes des montagnes et les neiges éternelles de l’Atlas.

Elle fut disputée par les plus grands rois, les dynasties les plus illustres s’y succédèrent, elle donna son nom au Maroc, les sept saints patrons qui veillent sur la ville sont vénérés dans tout le pays. Marrakech, la ville rouge est depuis des siècles le véritable joyau du royaume.



Elle est à la fois une ville bruyante avec ses souks, ses marchands ambulants hurlant dans les rues, son quartier moderne de Guéliz et son avenue Mohamed V mais elle est aussi une ville emplit de calme et de volupté avec ses riads (maisons traditionnelles ouvrant sur un patio), ses jardins inteligemment étudiés et ses somptueux palais.