Comment utiliser le Feng Shui pour aménager votre chambre à coucher

Pour aménager votre chambre à coucher selon les principes chinois du feng shui, utilisez le modèle des cinq animaux. Le tigre est accroupi à votre droite, le dragon est haut dans le ciel et à votre gauche, le phénix vole loin devant, la tortue est à l'arrière et le serpent - vous et le lit - est au centre. C'est la pratique d'un artisan en rénovation d'appartement à Montpellier, Lattes, Grau Du Roi qui nous guide ici :

Les étapes pour la rénovation de la chambre à coucher avec le Feng Shui

Étape 1

Placez une table de nuit basse ou une table basse à droite du lit. Le tigre est au ras du sol et représente notre disposition à agir en cas de menace.

Étape 2

Placez des objets plus hauts, comme des étagères ou de grandes commodes, à gauche du lit. Le dragon est haut au-dessus du sol et symbolise notre sagesse et notre capacité à réfléchir aux informations.

Étape 3

Gardez la zone au pied de votre lit dégagée. Le phénix, qui représente notre vision et notre inspiration, a besoin d'espace pour s'envoler en avant afin d'examiner le terrain et de recueillir des informations.

Étape 4

Placez la tête du lit contre un mur. La tortue nous apporte la stabilité et la sécurité et assure la protection de notre dos.

Étape 5

Placez le lit de manière à avoir une vue dégagée sur la porte. Toutefois, évitez de placer le lit directement en face ou contre le même mur que la porte. L'idée est que vous puissiez voir clairement qui entre, mais sans être sur le chemin de l'énergie entrante.

Étape 6

Essayez d'éviter de placer votre lit juste à côté d'une fenêtre. La position des fenêtres et des portes régit le flux d'énergie dans la pièce ; il est donc essentiel de ne pas se placer sur son chemin direct.

Étape 7

Évitez de placer un miroir directement en face de la porte, de la fenêtre ou de votre lit. Un miroir placé sur le chemin de l'énergie fera rebondir l'énergie avec plus d'intensité.

Étape 8

Évitez de placer le lit sous des poutres au plafond. Les poutres poussent le flux d'énergie vers le bas, ce qui crée une force descendante qui exerce par conséquent une pression sur votre poitrine, votre tête et votre corps.

Étape 9

Évitez de placer une lampe directement au-dessus du lit. Placez plutôt la lumière à côté du lit.

Conseils et avertissements pour l'aménagement

Il n'y a pas de règles fixes dans l'utilisation du feng shui. Chaque situation est unique et spéciale. Gardez cela à l'esprit lorsque vous appliquez le feng shui à la disposition des meubles dans votre chambre à coucher.