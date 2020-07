Petit tour à Cuba

Notre voyage au Maroc étant légèrement retardé ( vive l'administration!!!), nous décidons d'aller fêter nos 10 ans ( qué bail) à Cuba ( merci les enchères...).

Départ de Paris, où il fait un froid de canard ( -2°c)et arrivée à Cuba ( 28°c à 16h00!!!)





La Havane

1er contact avec le pays, la capitale et son quartier populaire, le centro....saississant...notre arrivée nous donne l'impression d'atterrir après un bombardement: les maisons en ruines sont nombreuses et les rues pas toujours très carrossables...passé ce moment de stupeur, nous poussons la porte de notre logement et nous découvrons une famille des plus chaleureuse...

A quelques pas, le Centre historique, Patrimoine mondial de l'Unesco, est beaucoup mieux préservé, nous déambulons au travers de la Calle Obispo, traversons la Plaza Mayor, débouchons sur la place de la Cathédrale, au gré de nos humeurs...



Nous fêterons l'an neuf à Cuba, la tradition la plus répandue ici, c'est le lancé de seau d'eau à minuit, gare si vous êtes un promeneur non averti...



Après quelques jours de vie trépidante, nous quittons La Havane et nous dirigeons vers Viñales....



Viñales

La région du tabac....

Ici, on a l'impression d'être revenus au siècle dernier, ici, toute l'agriculture est encore manuelle, aucun bruit de moteur...nous apprécions ce calme et la sympathie des gens pendant quelques jours.