Les musées de Barcelone, à voir

Barcelone est une ville qui compte bon nombre de musées, il y en a pour tous les goûts, fans d'art ou d'histoire, de gastronomie ou de sciences.

Parmi les principaux musées de Barcelone se trouvent :

Le MACBA, le musée d'art moderne de Barcelone , qui a en plus de sa superbe collection, élu domicile dans un bel immeuble moderne du quartier de Raval.

Horaires d'ouvertures et tarifs du MACBA :

Le MACBA est ouvert tous les jours sauf le mardi, jusqu'à 19h30 et l'entrée coûte 7.5€

MACBA

Plaça dels Àngels, 1

08001 Barcelona

Tel 34 93 412 08 10

Fax 34 93 412 46 02

Le musée Picasso :

Le musée Picasso de Barcelone occupe un ancien palais du quartier gothique, et réunit en plus de bon nombre de chefs d'oeuvres du maître, quelques unes des toiles d'enfance de Picasso. On peut suivre la visite avec un audio-guide. En poussant un peu on peu aller ensuite se baigner sur les plages de barcelone comme la barceloneta.

Horaires d'ouvertures et tarifs du musée Picasso :

Le musée Picasso est ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h à 20h

L'entrée coûte 10 €, c'est gratuit le premier dimanche du mois et les autres dimanches à partir de 15h