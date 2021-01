Week-end vélo : des itinéraires inoubliables

Avec l’arrivée des beaux jours, on retrouve l’envie de faire corps avec la nature. Et parce qu’à vélo, c’est encore plus fun de sillonner les sentiers, voici notre top des randonnées cyclistes, pour un week-end vélo ou même quelques jours de complète évasion en vélo électrique (voir notre sélection de VTT électriques old school : https://www.xvdesgaulois.com/vtt-fat-bike-electrique-pas-cher/

Avis aux amoureux du guidon, voici 5 thématiques différentes de week-end vélo, pour des séjours inoubliables : le plus british, le plus relaxant, le plus familial, le plus historique ou encore le plus terroir français. A vous de choisir votre week-end vélo !

1) De Paris… à Londres !

En matière de vélo, les Britanniques ne sont pas en reste : Chris Froome, Bradley Wiggins, Mark Cavendish… La France et le Royaume-Uni sont éternellement liés par le Tour de France. Et si vous joignez Paris à Londres en 7 jours ?

Le challenge commence par plus de 200 km le long de la Seine, pour ensuite suivre un itinéraire longeant une ancienne voie ferrée abandonnée et passant par des sentiers de campagne très peu fréquentés et surtout des routes cyclables très pittoresques du nord de la France. Le circuit se poursuit peu après par le sud de l’Angleterre, Newhaven et les falaises de Brighton, pour finalement prendre la direction de la Greenway.

Un périple à travers le sud du royaume, le Compté du Sussex et aboutissant à London. So beautiful !

2) Une rando-vélo en dehors du temps en Allemagne

Il n’y a pas que la France qui propose des itinéraires vélo à couper le souffle ! Venez sillonner l’Allemagne et longer le Lac de Constance…

Situé dans le sud de l’Allemagne, ce lac, le deuxième plus grand des Alpes, est également à la frontière de l’Autriche et de la Suisse. Au programme de ce circuit des plus relaxant autour du lac de Constance : sommets enneigés, air pur, forêts, vignobles, mais aussi petits ports de plaisance et hébergements de charme les pieds dans l’eau.