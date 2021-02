Parc solaire au sol de St Clar de lomagne

A St Clar de Lomagne, dans le Gers, Solarezo a réalisé un parc de kit solaire autoconsommation au sol.

Les travaux ont débuté le 22 septembre 2019, et se sont terminés en juin 2020. La mise sous tension a été réalisée en juillet 2020.



Le projet a vu le jour grâce à une mobilisation des services de l'Etat dans le cadre du Grenelle de l'environnement, à la motivation des élus locaux, notamment les maires successifs de la commune, Messieurs Cassaignau et Dope et à l’implication du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.



A St Clar, le parc, parmi les plus puissants de ce type sur le sol métropolitain, permet le développement du tourisme industriel et de loisir de la commune et des environs, un bénéfice non négligeable pour la région. Les retombées indirectes complèteront l'impact des investissements.

Installé sur un terrain de 23 ha de la maison de retraite communale, le parc solaire de Saint Clar permet d'éviter le rejet dans l'atmosphère de 4000 tonnes de CO2 par an. Grâce à une technologie au silicium cristallin, il atteint une puissance de 8,9 MW, et produit l'équivalent de la consommation électrique spécifique annuelle de plus de 8000 habitants. Il fournit en particulier l'énergie nécessaire à une base de loisirs et un parc animalier.

Le projet se veut exemplaire d’un point de vue environnemental et intègre notamment un couloir écologique permettant les migrations de la faune locale.